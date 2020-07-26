2020-07-26T10:35:40+03:00
Происшествия

Дал порулить: в Красноярске девушка без прав завезла иномарку в сосны

Штрафы получат и владелец, и его подруга
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске девушка без прав завезла иномарку в сосны. Фото: ЧП КрасноярскВ Красноярске девушка без прав завезла иномарку в сосны. Фото: ЧП Красноярск
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Вот такую картину увидели сотрудники ГИБДД на улице Биатлонной, куда их вызвали зафиксировать ДТП. В трех метрах от дороги между сосен застряла иномарка. Передняя часть разбита так, что ремонта потребуется на много десятков тысяч рублей.

Стали разбираться, оказалось, что в машине каталась парочка – владелец и его девушка. Она пострадала незначительно, ей на месте оказали медицинскую помощь. Но самое интересное, что за рулем в момент аварии находилась именно она. При этом водительских прав у нее нет и никогда не было. Молодой человек «дал порулить», но таких последствий он наверняка не ожидал.

Помимо того, что ему придется за свой счет ремонтировать автомобиль (который увезли с места аварии на эвакуаторе). Но еще придется и заплатить штраф за передачу управления лицу, не имеющему водительских прав. Штраф заплатит и девушка – за управление транспортным средством без водительских прав.

С места ДТП автомобиль увозили на эвакуаторе. Фото: ЧП Красноярск

С места ДТП автомобиль увозили на эвакуаторе. Фото: ЧП Красноярск

ИСТОЧНИК KP.RU

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