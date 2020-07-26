26 Июль 2020 2020-07-26T09:21:00+03:00

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Министр здравоохранения Хакасии подал в отставку – написал заявление на имя главы региона с формулировкой «по собственному желанию». В конце минувшей недели об этом сообщали несколько республиканских СМИ со ссылкой на собственные источники. Накануне появилась информация о том, что пресс-службе правительства Хакасии подтвердила отставку Владимира Костюша. С 20 июля он находится в очередном отпуске и, видимо, на работу в минздрав уже не вернутся.

Официальные причины увольнения не сообщаются, но возможно это напряженная ситуация с COVID-19 и выплатами медицинским работника, работающим в ковидных госпиталях. Но это, повторяем, предварительная версия.

Владимир Костюш возглавил хакасский минздрав в 2017 году, еще при Викторе Зимине. На его пост прочат Виктора Шевченко, ранее работавшего в администрации Красноярска и в правительстве Красноярского края и Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU