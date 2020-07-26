В Красноярске клещи заметно снизили свою активность: за неделю пострадали 39 человек

26 Июль 2020 2020-07-26T08:20:29+03:00

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В Красноярске клещи заметно снизили свою активность, отмечают специалисты Роспотребнадзора. Весной эти опасные кровососущие рано проснулись – уже в середине марта поступили первые жалобы на присасывание клещей. А спустя четыре месяца количество обращений заметно снизилось, даже в сравнении с предыдущими годами.

Статистика по Красноярску: в медицинские организации обратились всего 39 человек, в том числе 5 детей. А с начала сезона – 4 614 случаев, в том числе 996 среди детей.

Статистика по краю за период с 17 по 23 июля такова: 210 человек, в том числе 20 детей, обратились в медицинские учреждения после нападения клещей. Это на 16 % ниже показателя предшествующей недели. А всего с начала сезона – 15 411 случаев присасывания, в том числе 3 393 у детей.

Численность иксодовых на контрольных пунктах наблюдений на «Столбах» составляет 1 экземпляр на 1 км маршрута, хотя эпидемически безопасный уровень – 0,5 клеща на км.

Добавим, что в лаборатории краевого Центра гигиены и эпидемиологии исследовали в этом году 11 166 клещей. В 2,4 % случаях обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 40,2 % – возбудитель клещевого боррелиоза, в 2,8 % – гранулоцитарного анаплазмоза, в 5,0 % – моноцитарного эрлихиоза человека.

Специалисты предупреждают: сейчас большое количество людей идут в лес за грибами, в туристические походы. Не нужно забывать о мерах безопасности, связанных с клещами.

ИСТОЧНИК KP.RU