2020-07-26T07:02:08+03:00
Общество

Дежурные группы в детских садах в Красноярске посещают на 1,6 тысячи детей меньше, чем планируется

Родители требуют открытия садов полностью
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Дежурные группы в детских садах в Красноярске посещают на 1,6 тысячи детей меньше, чем планируетсяДежурные группы в детских садах в Красноярске посещают на 1,6 тысячи детей меньше, чем планируетсяФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня дежурные группы в детских садах Красноярска посещают всего 2 976 детей, тогда как мест – 4 585. То есть свободными остаются 1 609 мест. По информации управления образования города, дежурных групп сейчас 221 – в 42 муниципальных дошкольных учреждениях.

- Мы мобильно реагируем на изменение ситуации, например, с 22 июля было принято решение об открытии дополнительного детского сада в микрорайоне «Северный». Там существенно возросла потребность, поэтому был открыт детсад №13. Все заявки, которые поступают от жителей, оперативно отрабатываются, - отметила начальник отдела управления реализацией ФГОС дошкольного образования главного управления образования Наталья Дроздова.

Места предоставляют детям, чьи родители работают на предприятиях и в организациях, с которых сняты ограничительные меры, вводимые ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В настоящее время большая часть организаций уже работает, родители с нетерпением ждут, когда детсады вернутся в привычный режим. Встает вопрос, почему же тогда они не спешат воспользоваться местами в дежурных группах?

ИСТОЧНИК KP.RU

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Дежурные группы в детских садах в Красноярске посещают на 1,6 тысячи детей меньше, чем планируется
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