26 Июль 2020 2020-07-26T06:12:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске ночью подожгли офис микрофинансовой организации. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе регионального МЧС, вызов диспетчеру поступил в 3:07 утра. 5 единиц техники и 16 человек тут же выехали по адресу – на проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 77. Там на первом этаже пятиэтажной «сталинки» размещается кредитный потребительский кооператив с отдельным входом с улицы.

На месте пожарные увидели, что горит входная дверь. Огонь локализовали за 10 минут, еще 5 минут – и полностью погасили огонь. Пострадали сама дверь и мебель в тамбуре на площади 4 квадратных метра. Тут же стало понятно, что дверь не сама загорелась – налицо поджог. Так что в деле придется разбираться сотрудникам полиции, выяснять, у кого накопилась такая большая обида на сотрудников офиса, что он пустился на крайние меры.

ИСТОЧНИК KP.RU