2020-07-25T13:07:15+03:00
Происшествия

43-летнюю жительницу Железногорска мошенники обманули на покупке щенка

Женщина решила через ИНтернет купить бишона
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мошенникам женщина заплатила 99 тысяч рублейМошенникам женщина заплатила 99 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Жительница Железногорска подыскивала себе щенка. 43-летняя женщина хотела купить бишона фризе - небольшие декоративные собачки. В Интернете, на одном из сайтов бесплатных объявлений она наткнулась на подходящий вариант и поспешила связаться с продавцом. Цена была подходящей - 16 тысяч рублей за милого щеночка. Ей ответили, и переписка завязалась в мессенджере. А в результате нее женщина лишилась 99 тысяч рублей.

Переписка шла в мессенджерах Фото: ГУ МВД по красноярскому краю

Переписка шла в мессенджерах Фото: ГУ МВД по красноярскому краю

- Обговорив сроки доставки щенка, потерпевшая перевела деньги по ссылке, которую ей отправил «продавец». Затем женщине сообщили, что ее платеж не прошел и для оформления возврата необходимо совершить еще несколько операций. Поверив автору сообщений, жительница Железногорска подтвердила списание со своей карты почти 100 тысяч рублей, - пояснили схему в ГУ МВД по Красноярскому краю.

После этого мошенники пропали. Полиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст.159 УК России (мошенничество), виновникам грозит наказание - до 5 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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