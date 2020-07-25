2020-07-25T11:28:18+03:00
Происшествия

Таксистка-мошенница в Красноярске пообещала клиенту вернуть права за 72 000 рублей

... но, получив деньги, женщина перестала выходить на связь
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мошеннице грозит 5 лет колонииМошеннице грозит 5 лет колонииФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Красноярска нарвался на мошенницу, когда ехал в такси. 32-летний мужчина своей машиной с некоторых пор пользоваться не может - ездил пьяным за рулем, в итоге на него сотрудники ГИБДД составили протокол. Для водителя это большое расстройство. И он поделился им с таксисткой, которая на днях его подвозила.

А женщина вдруг предложила помощь. Говорит, есть у нее человек, готовый помочь вернуть права. Конечно, не бесплатно, а за 72 000 рублей. Красноярец согласился. На следующий день встретился с ней и передал сумму. И таксистка исчезла.Правда, не надолго. 30-летнюю ранее судимую женщину задержали полицейские.

- В ходе следствия полицейские выяснили, что у задержанной не было знакомой, которая могла помочь вернуть права, и в действительности она не собиралась исполнять обещанное. Полученные деньги злоумышленница потратила на личные нужды, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ГУ МВД по краю.

Против женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ей грозит 5 лет колонии. Суд вскоре решит ее судьбу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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