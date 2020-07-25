Житель Норильска погиб, выпрыгнув из окна горящей квартиры на 4 этаже

25 Июль 2020 2020-07-25T09:16:06+03:00

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Пожар в многоэтажке на Металлургов, 29 в Норильске случился в пятницу, 24 июля в полдень. На четвертом этаже полыхнула квартира. Как рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю, площадь пожара составила 12 квадратных метров. Постепенно в квартире загорелась мебель, пол и стены. Она выгорела практически полностью. Спасаясь от огня, 46-летний мужчина, который жил в квартире, выпрыгнул из окна. К сожалению, выжить ему не удалось. Мужчина погиб на месте.

ЧП случилось до приезда пожарных. Из дома эвакуировали 26 жителей, включая четверых детей разного возраста. Чтобы побороть огонь, пожарным понадобилось полтора часа. В 13.39 пламя ликвидировали.

- На ликвидации работали 6 человек и 2 единицы техники, рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального главка МЧС. - Предварительная причина происшествия - короткое замыкание проводки.

ИСТОЧНИК KP.RU