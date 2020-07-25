Осенью начнется благоустройство Манской петли

25 Июль 2020 2020-07-25T06:11:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Красноярском Манская петля - одно из популярнейщих мест отдыха туристов. Ежегодно сюда стекаются сотни людей, полюбоваться красотой Саян и подышать свежим воздухом. Минувшей весной в краевом Туристском информационном центре рассказали о планах благоустроить Манскую петлю, был объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации. Цена проекта - 500 000 рублей. За дело взялась студия архитектуры и дизайна Red Business, которая накануне показала, что задумано воплотить на Манской петле.

Сразу скажем, что никакого серьезного переобустройства места не будет. В планах - лишь слегка облегчить туристам маршрут,: будут установлены указатели и карта с местами для привалов, на перекопе установят скамейки, на подъеме в гору - перила, а на «видовке» организуют террасу.

проект пока в стадии согласования, ждут окончательного принятия решений, но в планах - уже в начале осени начать реализацию. К зиме работы будут окончены.

ИСТОЧНИК KP.RU