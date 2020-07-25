Красноярка перевела мошенникам 1,1 миллиона рублей со всех своих банковских счетов

25 Июль 2020 2020-07-25T05:23:52+03:00

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У 49-летней жительницы Красноярска Надежды С. накопления были сразу в трех банках. Общая сумма довольно солидная - 1 миллион 105 тысяч рублей. Несколько дней назад на телефон женщины позвонили. Мужчина представился сотрудником службы безопасности одного из банков, в которых у Надежды были счета, сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник.

Далее все было по классической схеме. Мошенник заявил, что с ее счетов неизвестные снимают деньги. Шокированная и перепуганная женщина поверила. Тот сказал, что Надежда должна срочно снять все суммы с карт и положить на резервные счета. При этом в одном банке у нее было 112 540 рублей, в другом - 840 000 рублей и в последнем - 157 707 рублей. Возможно, если бы «резервный» счет был один, Надежда заподозрила бы, что ее обманывают. Однако мошенник назвал три счета, куда 49- летняя женщина успешно перечислила все свои накопления. И только потом, связавшись с банком, поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК России (мошенничество). Виновникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU