Введенный из-за лесных пожаров в Красноярском крае режим ЧС снят

25 Июль 2020 2020-07-25T04:44:56+03:00

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В правительстве Красноярского края сообщили, что режим ЧС, действовавший на территории с начала июня в связи с лесными пожарами, снят.

Напомним, в начале лета в крае установилась жаркая и засушливая погода, которая способствовала распространению огня - в связи с этим власти ввели режим чрезвычайной ситуации. В основном лесные пожары зафиксированы в северных районах Красноярского края, большинство - на труднодоступных территориях. Однако лесным пожарным удалось справиться с очагами возгорания.

По данным Лесопожарного центра Красноярского края на утро 25 июля, в регионе действует 2 лесных пожара на территории 50 гектаров.

- В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, а также с учетом метеорологических прогнозов, правительство края приняло решение о снятии режима чрезвычайной ситуации, - сообщили «Комсомольской правде» _ Красноярск в правительстве края.

ИСТОЧНИК KP.RU