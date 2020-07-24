Количество акционеров ВТБ в Красноярском крае и Хакасии за полугодие увеличилось на 90%

24 Июль 2020 2020-07-24T14:16:00+03:00

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Количество акционеров ВТБ в Красноярском крае и Республике Хакасия с начала года увеличилось на 90% и по состоянию на июнь 2020 года составляет свыше 4,5 тысяч человек. Темп роста числа миноритариев ВТБ в Красноярском крае существенно ускорился: за 2019 год их число увеличилось в 1,5 раза. Край входит в топ-20 регионов по количеству держателей акций ВТБ.

В целом по банку число акционеров за последний год увеличилось почти вдвое и по состоянию на июнь 2020 года составляет 273,5 тысячи лиц, в том числе 272,5 тысячи – это частные инвесторы (по состоянию на июнь 2019 года – 140 и 139 тысяч соответственно). В частности, по результатам второго квартала 2020 года банк зафиксировал существенный прирост акционеров - физических лиц на 38%. Размер среднего пакета акций увеличился на 10% и составил 2 336 тыс. штук.

В банке ВТБ действует развитая система взаимодействия с акционерами и инвесторами. В течение второго квартала были реализованы такие ключевые проекты для акционеров-физических лиц, как разработка интерактивного Путеводителя для акционеров и запуск совместно с Московской биржей онлайн-курса начинающего инвестора.