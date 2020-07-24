В Советском районе Красноярска открыли дополнительную дежурную группу в детском саду

24 Июль 2020 2020-07-24T13:56:21+03:00

В дежурный детский сад приходят дети, у которых мама и папа работают Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске детские сады в штатном режиме не работают с весны. Но функционируют дежурные группы для тех семей, где папа и мама оба работают во время ограничительных мер.

На сегодняшний день дежурные группы работают в 42 детских садах, их 221. Из 4 5852 воспитанников их посещают 2 976.

В период действия противоэпидемических ограничений количество дежурных групп увеличивается в связи с возрастающей потребностью. Например, с 22 июля в микрорайоне «Северный» был открыт детсад №13. Как пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в управлении образования города, потому что потребность возросла.

- Мы мобильно реагируем на изменение ситуации, - рассказала Наталья Дроздова, начальник отдела управления реализацией ФГОС дошкольного образования главного управления образования. - Все заявки, которые поступают от жителей, оперативно отрабатываются, если ситуация в семье подходит под требования, изложенные в указе губернатора края, ребенок получает место в дежурной группе.

СПРАВКА КП

В соответствии с Указом губернатора Красноярского края работа детских садов и групп дневного пребывания в Красноярске приостановлена с 28 марта по 9 августа 2020 года включительно. Но в муниципальных садах работают дежурные группы для детей, чьи родители выполняют трудовые функции в организациях, осуществляющих деятельность в сферах, в отношении которых не были приняты ограничительные меры.

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Депутаты говорят, что от поступает масса жалоб и не только на то, что групп мало, но и на организацию их работы - к примеру, часто в одной группе находятся дети разного возраста, что сильно мешает воспитателю следить за ними. К тому же группы расположены неудобно (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU