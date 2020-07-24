2020-07-24T08:36:24+03:00
Общество

Трещины раскололи здание: в Красноярске оштрафовали бюро судмедэкспертизы за состояние «Дома Гудкова»

Владельцам предстоит провести работы по восстановлению объекта культурного наследия
Ольга КОСТИНА
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Организацию оштрафовали на 100 тысяч рублейОрганизацию оштрафовали на 100 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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По инициативе прокуратуры Центрального района Красноярска оштрафовали бюро судмедэкспертизы и ее руководителя за отсутствие мер для сохранения «Дома Гудкова».

Памятник регионального значения «Дом Гудкова» был построен в 1826 году золотопромышленником и почетным гражданином города Павлом Гудковым. Расположен он на улице Мира, 35. Здание находится в краевой собственности. В 2013 году его передали в оперативное управление Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы, которое с того времени в нем располагается.

Статья 47.6 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» гласит, что обязанность по надлежащему сохранению памятника возлагается на его законного владельца. В данном случае, на организацию, в чьем управлении находится объект.

Но к объекту культурного наследия, по всей видимости, отнеслись, не должным образом. В итоге кровля разрушена, штукатурка сыпется, на стенах пошли трещины, которые фактически раскололи здание. Прокуратурой были возбуждены дела об административных нарушениях в отношении юридического лица, а также руководства организации.

- Суд оштрафовал КГБУЗ «ККБСМЭ» на 100 тысяч рублей, а директора учреждения - на 20 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры. - В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в Центральный районный суд направлено исковое заявление о проведении владельцем здания работ по восстановлению объекта культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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