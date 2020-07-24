В Красноярске рядом с новым сквером на Королева появится современная парковка

24 Июль 2020 2020-07-24T07:58:08+03:00

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В Свердловском районе рядом с новым сквером сделают современную парковку. Почему она тут необходима?

Напомним, по разработанному проекту на Королева, 10 «а» вскоре появится площадка с качелей-корзиной под навесом, арт-объект и скамья-клумба. Для книголюбов - шкаф для буккроссинга и информационный стенд. Также здесь высадят кустарники (кизильник и смородина). Но самое главное, рядом с новым сквером располагается Центр общественного здоровья, который функционирует с 2019 года. В нем можно получить квалифицированную консультацию, пройти антропометритрическое обследование. Учреждение работает в две смены, к врачам обращаются до 50 человек в день. Для того чтобы комфортно и удобно было не только отдыхающим, но и пациентам центра, проектировщики и предусмотрели парковочные карманы вдоль улицы Королева.

- При проектировке большое внимание уделялось не только комфорту пешеходов, учитывались и запросы автовладельцев, - пояснил и.о. руководителя администрации Свердловского района Алексей Дягилев. - Благоустройство этого общественного пространства выполняется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды».

Специалисты подрядной организации ООО «Капиталстрой» разметили территорию, выполнили часть земляных работ и проложили кабель под сети наружного освещения. В настоящее время устанавливают бордюрный камень и готовят основание под тротуары. По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, работы должны завершиться к концу августа.

ИСТОЧНИК KP.RU