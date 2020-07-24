2020-07-24T07:23:15+03:00
Происшествия

В Енисейске задержали извращенца, у которого обнаружили диски с детской порнографией

Ведется следствие [фото]
Ольга КОСТИНА
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Подозреваемый задержанПодозреваемый задержанФото: Мария ЛЕНЦ
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В Енисейске правоохранительные органы задержали извращенца. Об этом в своем телеграм-канале сообщила депутат краевого парламента Елена Пензина со ссылкой на анонимный источник.

Как стало известно «Комсомольской правды» - Красноярск, внимание оперативников он привлек тем, что публиковал в Интернете материалы, оправдывающие терроризм и убийства людей. В его квартире при задержании обнаружили диски с детской порнографией и его личные латексные чулки с платьем. Сейчас подозреваемый задержан, ведется следствие.

В квартире подозреваемого обнаружили латексные чулки с платьем Фото: телеграм-канал Елены Пензиной

В квартире подозреваемого обнаружили латексные чулки с платьем Фото: телеграм-канал Елены Пензиной

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ИСТОЧНИК KP.RU

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