В Енисейске задержали извращенца, у которого обнаружили диски с детской порнографией

24 Июль 2020 2020-07-24T07:23:15+03:00

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В Енисейске правоохранительные органы задержали извращенца. Об этом в своем телеграм-канале сообщила депутат краевого парламента Елена Пензина со ссылкой на анонимный источник.

Как стало известно «Комсомольской правды» - Красноярск, внимание оперативников он привлек тем, что публиковал в Интернете материалы, оправдывающие терроризм и убийства людей. В его квартире при задержании обнаружили диски с детской порнографией и его личные латексные чулки с платьем. Сейчас подозреваемый задержан, ведется следствие.

В квартире подозреваемого обнаружили латексные чулки с платьем Фото: телеграм-канал Елены Пензиной

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ИСТОЧНИК KP.RU