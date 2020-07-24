Лежат неподвижно в траве: в питомнике Красноярского края на свет появились маралята

24 Июль 2020 2020-07-24T07:04:29+03:00

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В питомнике заказника «Бюзинский» Балахтинского района на свет появились маралята.

Пока специалисты насчитали 32 детеныша. Сказать точно, сколько их, сейчас сложно: малыши прячутся в траве. В целях безопасности. Несмотря на то, что они живут вне угрозы естественных врагов и в недосягаемости браконьеров, в течение нескольких дней после появления на свет маралята лежат практически неподвижно, инстинктивно прячась от хищников и экономя энергию. Волновать пугливых животных бессмысленно и даже вредно.

А вот осень уже можно будет пересчитать потомство самого крупного из подвида благородного оленя. Именно тогда уже немного подросший молодняк пересчитают и пронумеруют.

- Субпопуляция марала, обитающего на территории заказника, нуждается в нашей помощи для сохранения и восстановления численности, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск руководитель краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям Александр Ногин. - Это идеальное место для того, чтобы копытные привыкли к новым условиям жизни вне границ заказника. Ежегодный прирост приплода – показатель того, что мы все делаем правильно.

СПРАВКА КП

Питомник диких копытных животных создан в 2014 году в заказнике краевого значения «Бюзинский», открывшегося годом ранее. Здесь содержат и заботятся о маралах, чтобы в дальнейшем выпустить их в естественную среду обитания для восстановления популяции. С 2017 года каждую весну из питомника выпускаются десятки копытных. Первый раз их количество составило 18 особей, в 2020 году уже 52. За время из питомника выпустили 133 особи марала. За пять лет на свет появились 168 маралят.

ИСТОЧНИК KP.RU