2020-07-24T07:04:29+03:00
Дом. Семья

Лежат неподвижно в траве: в питомнике Красноярского края на свет появились маралята

Малыши пока всего боятся
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Новорожденных маралят сложно пересчитать Фото: правительство Красноярского краяНоворожденных маралят сложно пересчитать Фото: правительство Красноярского края
Изменить размер текста:

В питомнике заказника «Бюзинский» Балахтинского района на свет появились маралята.

Пока специалисты насчитали 32 детеныша. Сказать точно, сколько их, сейчас сложно: малыши прячутся в траве. В целях безопасности. Несмотря на то, что они живут вне угрозы естественных врагов и в недосягаемости браконьеров, в течение нескольких дней после появления на свет маралята лежат практически неподвижно, инстинктивно прячась от хищников и экономя энергию. Волновать пугливых животных бессмысленно и даже вредно.

А вот осень уже можно будет пересчитать потомство самого крупного из подвида благородного оленя. Именно тогда уже немного подросший молодняк пересчитают и пронумеруют.

- Субпопуляция марала, обитающего на территории заказника, нуждается в нашей помощи для сохранения и восстановления численности, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск руководитель краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям Александр Ногин. - Это идеальное место для того, чтобы копытные привыкли к новым условиям жизни вне границ заказника. Ежегодный прирост приплода – показатель того, что мы все делаем правильно.

СПРАВКА КП

Питомник диких копытных животных создан в 2014 году в заказнике краевого значения «Бюзинский», открывшегося годом ранее. Здесь содержат и заботятся о маралах, чтобы в дальнейшем выпустить их в естественную среду обитания для восстановления популяции. С 2017 года каждую весну из питомника выпускаются десятки копытных. Первый раз их количество составило 18 особей, в 2020 году уже 52. За время из питомника выпустили 133 особи марала. За пять лет на свет появились 168 маралят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске подрядчику придется за свой счет восстанавливать сквер «Добрый»
В Красноярске поменяется маршрут автобуса №99
Трещины раскололи здание: в Красноярске оштрафовали бюро судмедэкспертизы за состояние «Дома Гудкова»
В Красноярске рядом с новым сквером на Королева появится современная парковка
В Енисейске задержали извращенца, у которого обнаружили диски с детской порнографией
Лежат неподвижно в траве: в питомнике Красноярского края на свет появились маралята
В Красноярске раненых при вооруженном нападении инкассаторов на время выпишут из больницы
В Законодательном Собрании Красноярского края появился новый депутат
Разнимал соседа с приятелем: в Абакане 17-летний парень получил удар ножом во время драки
Красноярцев ожидают дождливые выходные
Реакция красноярцев на новые клумбы на Предмостной площади: «Мало растений»
«Несколько дней бил муж»: в Красноярске избитую женщину привезли в больницу в состоянии травматического шока
В Красноярске Меняйло призвал Роспотребнадзор и минздрав решать проблему коронавируса,«а не быть статистиками»
В «Гринпис» опубликовали кадры полыхающих лесов Красноярского края
ФСБ задержала в Красноярском крае вербовщиков запрещенного в России «Исламского движения Узбекистана»
Красноярские депутаты попросили мэра открыть детские сады в городе
Вместе выгоднее: смартфоны Xiaomi со скидками и подписка на фильмы и сериалы в подарок
Сын ограбил гараж отца, чтобы вытащить четыре ружья из сейфа
Возле «Роева ручья» появился «лежачий светофор»
ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего погашают кредиты