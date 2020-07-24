Разнимал соседа с приятелем: в Абакане 17-летний парень получил удар ножом во время драки

24 Июль 2020 2020-07-24T05:17:49+03:00

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В Абакане с ножевым ранением живота в реанимацию попал 17-летний парень. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в следкоме.

По версии следствия, вечером 19 июля изрядно выпивший 20-летний мужчина возвращался с приятелем после отдыха к себе домой. В это время возле подъезда собралась компания подростков. Они окликнули прохожего. В итоге произошла ссора. Тот поднялся к себе домой, схватил нож и скорее назад, чтобы разобраться с наглецами. Схватился с одним из них. За того вступился его друг: бросился разнимать.

- Злоумышленник нанес ножом один удар подростку, пытавшемуся прекратить конфликт, - рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. - Потерпевшего доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В отношении мужчины, напавшего с ножом, возбуждено уголовное дело по статье 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

ИСТОЧНИК KP.RU