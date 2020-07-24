2020-07-24T05:17:49+03:00
Происшествия

Разнимал соседа с приятелем: в Абакане 17-летний парень получил удар ножом во время драки

В обстоятельствах случившегося разбираются следователи
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободыПодозреваемому грозит до 12 лет лишения свободыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Абакане с ножевым ранением живота в реанимацию попал 17-летний парень. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в следкоме.

По версии следствия, вечером 19 июля изрядно выпивший 20-летний мужчина возвращался с приятелем после отдыха к себе домой. В это время возле подъезда собралась компания подростков. Они окликнули прохожего. В итоге произошла ссора. Тот поднялся к себе домой, схватил нож и скорее назад, чтобы разобраться с наглецами. Схватился с одним из них. За того вступился его друг: бросился разнимать.

- Злоумышленник нанес ножом один удар подростку, пытавшемуся прекратить конфликт, - рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. - Потерпевшего доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В отношении мужчины, напавшего с ножом, возбуждено уголовное дело по статье 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске подрядчику придется за свой счет восстанавливать сквер «Добрый»
В Красноярске поменяется маршрут автобуса №99
Трещины раскололи здание: в Красноярске оштрафовали бюро судмедэкспертизы за состояние «Дома Гудкова»
В Красноярске рядом с новым сквером на Королева появится современная парковка
В Енисейске задержали извращенца, у которого обнаружили диски с детской порнографией
Лежат неподвижно в траве: в питомнике Красноярского края на свет появились маралята
В Красноярске раненых при вооруженном нападении инкассаторов на время выпишут из больницы
В Законодательном Собрании Красноярского края появился новый депутат
Разнимал соседа с приятелем: в Абакане 17-летний парень получил удар ножом во время драки
Красноярцев ожидают дождливые выходные
Реакция красноярцев на новые клумбы на Предмостной площади: «Мало растений»
«Несколько дней бил муж»: в Красноярске избитую женщину привезли в больницу в состоянии травматического шока
В Красноярске Меняйло призвал Роспотребнадзор и минздрав решать проблему коронавируса,«а не быть статистиками»
В «Гринпис» опубликовали кадры полыхающих лесов Красноярского края
ФСБ задержала в Красноярском крае вербовщиков запрещенного в России «Исламского движения Узбекистана»
Красноярские депутаты попросили мэра открыть детские сады в городе
Вместе выгоднее: смартфоны Xiaomi со скидками и подписка на фильмы и сериалы в подарок
Сын ограбил гараж отца, чтобы вытащить четыре ружья из сейфа
Возле «Роева ручья» появился «лежачий светофор»
ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего погашают кредиты