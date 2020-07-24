Красноярцев ожидают дождливые выходные

24 Июль 2020 2020-07-24T04:48:00+03:00

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И снова синоптики пророчат красноярцам дождливые выходные без особой жары.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск специалисты красноярского Гидрометцентра, 24 июля будет еще солнечно. А вот в субботу 25 июля небо покроется тучами. Периодически будет идти дождь, подует восточный ветер. В дневное время суток ожидается около +23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до + 14 градусов.

В воскресенье, 26 июля, также переменная облачность и кратковременный дождь, +23 градуса днем. К вечеру дождь усилится и похолодает до +15 градусов.

По предварительным прогнозам и начало следующей недели тоже ожидается дождливым. С понедельника по четверг (с 27 по 30 июля) синоптики прогнозируют осадки. Будет не жарко, но тепло. В среднем от +22 до +24 градусов.

Остается надеяться, что прогнозы синоптиков не оправдаются, и в Красноярск придет летняя жара.

А В ЭТО ВРЕМЯ

По данным Среднесибирского УГМС, 24 июля на юге Таймырского района сохранятся порывы северного ветра 15-20 метров в секунду. В Эвенкийском районе ночью и утром местами туман, днем грозы. В в центральных и южных районах Красноярского края местами грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU