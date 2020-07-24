Реакция красноярцев на новые клумбы на Предмостной площади: «Мало растений»

24 Июль 2020 2020-07-24T04:31:41+03:00

Задумка дизайнера: подчеркнуть особенность и красоту каждого времени года

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В Свердловском районе Красноярска появились новые клумбы, их назвали «Времена года». Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе городской администрации, работы велись месяц. За это время в цветниках подготовили почву, вокруг них установили бордюры и камни, высадили деревья и кустарники.

Это первый реализованный проект из шести, которые будут созданы в рамках конкурса по оформлению городских пространств «ИСКРА». Клумб на площади пять, четыре из них одинакового размера и одна совсем небольшая. При их оформлении использовалось несколько видов растений и материалов. Сделано это было, чтобы подчеркнуть особенность и красоту каждого времени года.

Красноярцам показалось, что мало цветов Фото:vk.com/krasnoyarskrf

- Каждый сезон характеризует свой цвет, - рассказала Наталья Медведева, ландшафтный дизайнер и автор работы. - Лето - зеленый, осень - оранжевый, зима - белый и голубой, весна - розовый. В пятый круг решили посадить ель, потому что она в любое время года неизменна.

Клумба «лето» состоит из яблони сибирской, петунии разноцветной, газонной травы. «Осень» - это рябина, пузыреплодник красный, тагетис. В «зиму» вошли яблоня сибирская, спирея Тор, агератум голубой, петуния белая. «Весна» - это спирея японская, бегония розовая, петуния розовая.

Все клумбы украсили мраморной или гранитной отсыпкой, валунами из кварцита или мрамора, а так же бордюрной лентой для разделения секторов.

А вот как красноярцы отреагировали на новые клумбы:

«Задумка неплохая! На мой взгляд, мало растений. Много засыпано. Весь город итак уже в асфальт закатан. Клумбы для озеленения, а у нас натюрморт: брусчатка, асфальт, камень, бордюры и насыпуха… ну и пара кустов».

«А вообще обычные клумбы привычнее и красивее на мой взгляд».

«Это арт объект такой, я думала чтоб на рассаду цветов деньги не тратить».

ИСТОЧНИК KP.RU