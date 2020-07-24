2020-07-24T03:52:25+03:00
Происшествия

«Несколько дней бил муж»: в Красноярске избитую женщину привезли в больницу в состоянии травматического шока

Расследованием обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы [эксклюзив КП]
Ольга КОСТИНА
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Женщина в тяжелом состоянииЖенщина в тяжелом состоянии
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18 июля в дежурную часть Октябрьского района Красноярска поступила информация от медиков, что к ним доставлена избитая женщина.

Пациентка находилась в тяжелом состоянии. Ее диагноз: сочетанная травма, закрытая травма грудной клетки, закрытый перелом ребер слева, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей конечностей, туловища, травматический шок №2.

«Ее несколько дней избивал ее муж», - сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник.

Лечение предстоит долгое. Но самое главное, что она жива. А домашнему тирану предстоит объясняться в полиции по поводу случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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