2020-07-23T12:19:40+03:00
Происшествия

Сын ограбил гараж отца, чтобы вытащить четыре ружья из сейфа

Замок на ящике с оружием молодой человек спилил [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Полиция ищет оружиеПолиция ищет оружиеФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярске 46-летний сын ограбил отцовский гараж, чтобы вытащить четыре ружья из сейфа. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск из собственных источников, в полицию обратился 70-летний житель улицы Побежимова.

Он рассказал, что в гараже хранил огнестрельное оружие - три охотничьих короткоствольных ружья и одно спортивное огнестрельное с длинным стволом. Конечно, в 70 лет на охоту не больно-то расходишься, вот мужчина и не сразу хватился пропажи. Выяснил только 7 июля.

Мужчина пояснил, что кто-то, подобрав ключ, проник в гараж, спилил замок с сейфа с оружием и утащил все, что было. Полицейские быстро установили, что кража - дело рук сына. Однако где ружья - до сих пор не известно. По данному факту полиция возбудила уголовное дело. Сейчас разыскивают свидетелей преступления или тех, кто знает о местонахождении оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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