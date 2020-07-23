В Норильске назначили и.о главы города

23 Июль 2020 2020-07-23T10:13:11+03:00

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В Норильске новый исполняющий обязанности главы города. Кресло мэра занял заместитель мэра по общим вопросам Николай Тимофеев. Такое решение принял горсовет Норильска. Депутаты назначили Тимофеева и.о. мэра на неделю, в должности он пробудет до 28 июля.

Напомним, ранее кресло занимал Ринат Ахметчин, сложивший с себя полномочия в связи с распространением коронавируса в городе. Ахметчин заявил о разнице в количестве зараженнных между медучреждениями Норильска и официальными данными оперштаба. Его работу жестко раскритиковал губернатор Красноярского края Александр Усс, отметив, что превентивные меры, дезинфекция и соблюдение масочного режима - зона отвественности администрации. После этого Ахметчин покинул пост.

На предстоящей сессии горсовета Норильска 28 июля депутаты рассмотрят отставку Рината Ахметчина и назначат нового исполняющего обязанности - уже на более продолжительный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU