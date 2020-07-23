2020-07-23T09:26:06+03:00
Общество

Металлурги и строители чаще всего страдают профессиональными заболеваниями в Красноярском крае

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований за текущий год
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Металлурги и строители болеют чащеМеталлурги и строители болеют чащеФото: Мария ЛЕНЦ
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Металлургия и строительство - две самых рисковых отрасли в части профессиональных заболеваний в Красноярском крае. По данным регионального Роспотребнадзора за 6 месяцев текущего года, в регионе официально зарегистрировано 164 человека, заработавших профзаболевание. Из них 31% приходится на строительство, 33,5 - на металлургию.

Лидером по профессиональным заболеваниям стал Норильск - 131 случай, на втором месте Красноярск - 21 случай, третьим стал Ачинский район - 3 случая. Большая часть болезней «заработаны» в результате шума и вибраций при производстве (70 %), физические перегрузки - 16%, остальное - в результате воздействия химических веществ. Работники в основном получают на производствах тугоухость , вибрационную болезнь, радикулит и интоксикации.

Специальности, где распространены заболевания: горнорабочие, проходчики, машинисты погрузчиков, взрывники, бурильщики - мужские; пекари и операторы машинного доения - женские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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