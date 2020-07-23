«Воняет канализацией, потолок не укреплен, нет водоотвода»: педагоги пожаловались на состояние новой школы в Емельяновском районе
Новая школа в Емельяновском районе открылась в феврале 2020 года. Здание в Зеледеево на первый взгляд вполне крепкое, однако, по словам депутата Заксобрания Александра Глискова, к которому обратились встревоженные учителя, это не так. Школа, по его мнению, построена с нарушениями, многие из которых очевидны.
Потолочные плиты не укреплены Фото: Александр Глисков
Нет укреплены потолочные плиты, нет вентиляции, забетонирован доступ к канализации (!), в здании нет водоотвода, не говоря уже о детской площадке или каком-либо благоустройстве территории.
- Судя по новостям, школу строил некий частный инвестор, который заработал на этом 135 миллионов, - рассказал депутат на своей страничке в социальной сети. - Буду обращаться в правоохранительные органы, чтобы дали оценку действиям чиновников, которые приняли объект в таком состоянии и оплатили его бюджетными деньгами.
ИСТОЧНИК KP.RU