2020-07-23T07:28:45+03:00
Общество

«Воняет канализацией, потолок не укреплен, нет водоотвода»: педагоги пожаловались на состояние новой школы в Емельяновском районе

К делу собираются привлечь правоохранителей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Школа в Зеледеево Фото: Александр ГлисковШкола в Зеледеево Фото: Александр Глисков
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Новая школа в Емельяновском районе открылась в феврале 2020 года. Здание в Зеледеево на первый взгляд вполне крепкое, однако, по словам депутата Заксобрания Александра Глискова, к которому обратились встревоженные учителя, это не так. Школа, по его мнению, построена с нарушениями, многие из которых очевидны.

Потолочные плиты не укреплены Фото: Александр Глисков

Потолочные плиты не укреплены Фото: Александр Глисков

Нет укреплены потолочные плиты, нет вентиляции, забетонирован доступ к канализации (!), в здании нет водоотвода, не говоря уже о детской площадке или каком-либо благоустройстве территории.

- Судя по новостям, школу строил некий частный инвестор, который заработал на этом 135 миллионов, - рассказал депутат на своей страничке в социальной сети. - Буду обращаться в правоохранительные органы, чтобы дали оценку действиям чиновников, которые приняли объект в таком состоянии и оплатили его бюджетными деньгами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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