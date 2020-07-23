2020-07-23T06:44:56+03:00
Общество

ВТБ: расходы россиян на туризм в июле вернулись к значениям прошлого года

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Фото: ВТБФото: ВТБ
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ВТБ изучил транзакционную активность россиян в наиболее популярных туристических регионах России за первую половину лета, сравнив ее с показателями годом ранее. Статистика показывает, что в июне 2020 г. объем трат на туризм в топ-10 регионов оставался на 45% ниже, но уже за первую половину июля достиг прошлогодних значений и даже превышает их. Регионами-лидерами по объему трат, помимо Москвы, стали Сочи, Казань, Санкт-Петербург и Байкал.

В июне 2020 года суммарный объем трат в них составил 4,2 млрд. руб., что почти в 1,5 раза ниже значений прошлого года. Однако уже за первую половину июля динамика скорректировалась, и объем трат составил уже около 2,5 млрд., что сопоставимо с результатами за аналогичный период прошлого года.

Среди основных категорий наибольший рост показал сегмент проката автомобилей — текущий объем транзакций в июле составил 6,8 млн руб. и вдвое превысил прошлогодний. Особенно востребована эта услуга в Краснодарском крае, Москве, Калининградской области и на Байкале.

Траты в ресторанах (1,2 млрд. руб.) и гостиницах (более 260 млн. руб.) уже сопоставимы с результатами прошлого июля, а расходы на турагентства (свыше 600 млн.) и особенно развлечения (порядка 10 млн.) пока уступают прошлогодним.

В отдельных регионах расходы на туризм существенно выросли. В Ленинградской области россияне потратили на отели в 3,5 раза больше, чем годом ранее, в Краснодарском крае – вдвое. Заметно увеличились траты на гостиницы в Алтайском крае (+15%). Траты и в ресторанах в Сочи и Краснодарском крае удвоились.

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