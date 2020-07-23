Заключенные пожаловались на продление сроков из-за коронавируса: ГУФСИН отрицает

23 Июль 2020 2020-07-23T06:38:49+03:00

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Жительница Красноярска, муж которой отбывал наказание за воровство в ИК-6, на Парашютной, пожаловалась в СМИ, что его не освобождают. Срок, со слов женщины, у сожителя вышел еще в июне этого года, а мужчина так и остается за колючей проволокой. Причина - коронавирусная инфекция. По мнению женщины, заключенных задерживают из-за ковида.

В ГУФСИН по Красноярскому краю данную информацию категорически опровергли, заявив, что подобной практики в пенитенциарных учреждениях региона нет. Выходят люди точно в срок, либо, если на то имеется причина - досрочное освобождение, например.

- Осужденные освобождаются в последний день срока лишения свободы, а если происходит досрочное освобождение — в день поступления в учреждение постановления (определения), вступившего в законную силу, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального ФСИН, - либо по истечению срока апелляционного обжалования постановления, в том случае, если у администрации учреждения имеется постановление, не имеющее отметки о его вступлении в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU