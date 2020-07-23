Футболист «Енисея» уложил на лопатки соперника из «СКА-Хабаровск» борцовским броском

23 Июль 2020 2020-07-23T06:22:12+03:00

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Футболисты «Енисея» и «СКА-Хабаровска» Валерий Кичин и Рамазан Гаджимурадов решили посоперничать в очередном матче не только за мяч - парни подрались прямо в разгар игры. Случилось все в первом тайме.

Защитник «Енисея» Кичин вспылил - ему не понравилось, как сыграл полузащитник соперников Гаджимурадов. Началась драка. Кичин мастерским броском, как в единоборствах, опрокинул соперника и начал бить. Тот лежал на лопатках, когда к месту драки начали подбегать другие игроки обеих команд - они попробовали разорвать жесткий клинч, однако вышло это не сразу.

Игру пришлось временно приостановить. Окончилась драка примирением. Арбитр подозвал соперников, и те пожали друг другу руки. Известно, что оба футболиста целы, не пострадали. Кичина не накажут за выпад в адрес соперника. Тренер красноярского «Енисея» Александр Тарханов списал инцидент на эмоции и сказал, что игроки уже помирились.

ИСТОЧНИК KP.RU