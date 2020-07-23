2020-07-23T08:08:31+03:00
Происшествия

Массовое ДТП на Мичурина: столкнулись 4 легковушки и два автобуса с пассажирами

Два человека травмированы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Пострадали водитель и пассажир иномарки Фото: ЧП-КрасноярскПострадали водитель и пассажир иномарки Фото: ЧП-Красноярск
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Массовая авария произошла на Мичурина в Красноярске вечером в среду, 22 июля - столкнулись сразу четыре легковых автомобиля и две маршрутки с пассажирами. По информации ГИБДД, произошло все около 21 часа, в районе Мичурина, 2.

Изначально столкнулись два автомобиля BMW и ВАЗ-2115, однако уже вскоре на участке была куча мала. В дальнейшем в них въехали Volkswagen и Hyundai, двигавшиеся в попутном направлении, а также два автобуса с пассажирами. с последующим столкновением с двумя пассажирскими. К счастью, люди не погибли.

- В результате ДТП получили травмы водитель и пассажир BMW, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ГИБДД.

Причиной массовой аварии стало во многом то, что водители не соблюли скоростной режим и безопасную дистанцию, а также и боковой интервал между автомобилями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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