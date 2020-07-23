2020-07-23T03:52:38+03:00
Общество

Улично дорожную сеть Красноярска изменят: к «Планете» и «Гремячей гриве» построят виадуки

На 30 июля назначены общественные слушания по проекту
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Покупателям добираться до «Планеты» станет прощеПокупателям добираться до «Планеты» станет прощеФото: Мария ЛЕНЦ
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Власти Красноярска задумали масштабное реформирование улично-дорожной сети. Коснется оно почти всех районов города. Согласно плану, опубликованному на сайте администрации Красноярска, 22 участкам в городе предстоит ремонт и модернизация. Основные изменения придутся на Советский и Ленинский районы. Пожалуй, самыми значимыми объектами в плане являются виадуки к ТРЦ «Планета» и парку «Гремячая грива».

Необходимость их строительства, вероятно, у красноярцев сомнения не вызовет. Сейчас у «Планеты» временами серьезные транспортные пробки, а людям приходится ждать у пешеходного перехода. Предлагается строительство виадука через Авиаторов. В районе «Гремячей гривы» - строительство виадука через Свободный. Кстати, в советское время подобный переход был, но его демонтировали.

Кроме того, согласно плану, отдельное внимание будет уделено озеленению города - появятся новые парки и скверы - их сделают единой системой. Что касается улиц, то масштабные изменения коснутся Патризана Железняка, 9 мая, Авиаторов, Красраба, Грунтовой, Копылова, Дубровинского и других.

Добавим, что предыдущий план был принят пять лет назад. До 7 августа от красноярцев ждут предложений по улично-дорожной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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