Определен застройщик самой большой школы в Красноярске

22 Июль 2020 2020-07-22T13:57:03+03:00

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В Красноярске определили застройщика самой большой школы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, им станет компания «Кульбытстрой». Итоги торгов были подведены 21 июля. Цена вопроса - 1 243 284 587,64 рублей.

Самая большая в городе школа расположится в жилом районе «Бугач». Она будет рассчитана на 1550 мест. Открыть учебное заведение планируют в 2022-м году.

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Школы Красноярского края планируют открыть в обычном режиме - с 1 сентября

Школы Красноярска и края в новом учебном году собираются открыть в новом режиме, с 1 сентября. Об этом заявил глава региона Александр Усс во время рабочей встречи с министром образования Светланой Маковской.

И-за пандемии коронавируса всю четвертую четверть школьники должны были учиться дистанционно. В конце мая большинство уйдет на каникулы, а учеников 11-х классов ждут выпускные экзамены. Поэтому главными темами разговора стали вопросы подготовки к испытаниям, а также летней оздоровительной кампании.

По словам Светланы Маковской, занятия в новом формате были организованы в 978 школах. В муниципалитетах, где был снят режим самоизоляции, дети продолжили обучение в обычном режиме (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU