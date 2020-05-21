Школы Красноярского края планируют открыть в обычном режиме - с 1 сентября

21 Май 2020 2020-05-20T23:31:43+03:00

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Школы Красноярска и края в новом учебном году собираются открыть в новом режиме, с 1 сентября. Об этом заявил глава региона Александр Усс во время рабочей встречи с министром образования Светланой Маковской.

И-за пандемии коронавируса всю четвертую четверть школьники должны были учиться дистанционно. В конце мая большинство уйдет на каникулы, а учеников 11-х классов ждут выпускные экзамены. Поэтому главными темами разговора стали вопросы подготовки к испытаниям, а также летней оздоровительной кампании.

По словам Светланы Маковской, занятия в новом формате были организованы в 978 школах. В муниципалитетах, где был снят режим самоизоляции, дети продолжили обучение в обычном режиме.

В текущем году аттестаты об общем и среднем образовании будут выдаваться на основании оценок по итогам учебного года. ОГЭ для учеников 9-х классов отменят. ЕГЭ будут сдавать только те, кто планирует поступать в вузы. Сроки проведения ЕГЭ еще неизвестны.

Вспышка инфекции внесла изменения и в летнюю оздоровительную кампанию. В большей части региона решено отложить старт заездов в детские лагеря и санатории как минимум до 1 июля.

- Новый учебный год мы планируем начинать в традиционном режиме – ребята пойдут в школу к своим учителям и одноклассникам. Мы видим, что страны, которые заболели раньше России, уже возвращаются к своему привычному образу жизни, Нас ждет то же самое. А часть ребят ждет подарок – они пойдут в новые школы, которые откроются в сентябре в Красноярске и крае, – отметил Александр Усс.

ИСТОЧНИК KP.RU