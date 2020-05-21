2020-05-20T23:31:43+03:00
Общество

Школы Красноярского края планируют открыть в обычном режиме - с 1 сентября

Об этом сообщил губернатор
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Новый учебный в крае планируют начинать в традиционном режиме.Новый учебный в крае планируют начинать в традиционном режиме.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Школы Красноярска и края в новом учебном году собираются открыть в новом режиме, с 1 сентября. Об этом заявил глава региона Александр Усс во время рабочей встречи с министром образования Светланой Маковской.

И-за пандемии коронавируса всю четвертую четверть школьники должны были учиться дистанционно. В конце мая большинство уйдет на каникулы, а учеников 11-х классов ждут выпускные экзамены. Поэтому главными темами разговора стали вопросы подготовки к испытаниям, а также летней оздоровительной кампании.

По словам Светланы Маковской, занятия в новом формате были организованы в 978 школах. В муниципалитетах, где был снят режим самоизоляции, дети продолжили обучение в обычном режиме.

В текущем году аттестаты об общем и среднем образовании будут выдаваться на основании оценок по итогам учебного года. ОГЭ для учеников 9-х классов отменят. ЕГЭ будут сдавать только те, кто планирует поступать в вузы. Сроки проведения ЕГЭ еще неизвестны.

Вспышка инфекции внесла изменения и в летнюю оздоровительную кампанию. В большей части региона решено отложить старт заездов в детские лагеря и санатории как минимум до 1 июля.

- Новый учебный год мы планируем начинать в традиционном режиме – ребята пойдут в школу к своим учителям и одноклассникам. Мы видим, что страны, которые заболели раньше России, уже возвращаются к своему привычному образу жизни, Нас ждет то же самое. А часть ребят ждет подарок – они пойдут в новые школы, которые откроются в сентябре в Красноярске и крае, – отметил Александр Усс.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вывозной рейс из Душанбе вылетит в Красноярск 26 мая
Что читали, смотрели и изучали горожане на самоизоляции
«Рухнула крыша»: под завалами сгоревшего дотла дома в Пировском нашли два тела
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Красноярцам рассказали о правилах уборки квартиры во время пандемии
Красноярским магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок
Переболевшие COVID-19 медики края стали получать страховые выплаты
Запуск авиахаба в Красноярске «Аэрофлот» перенес на год
Школы Красноярского края планируют открыть в обычном режиме - с 1 сентября
Райффайзенбанк получил премию CX World Awards за лучший клиентский опыт
Сергей Еремин: «Мы должны сохранить все социальные обязательства»
«Балтика» усиливает работу с области устойчивого развития
Начался демонтаж забора у СФУ
Tele2 получила 6 наград за лучший клиентский опыт
Как выводить детей из самоизоляции рассказал психолог Минздрава РФ
Четыре малых котельных в Красноярске готовят к закрытию
Красноярский кардиоцентр переоборудовали для лечения COVID-19
В Красноярске начали благоустраивать скверы
Российский оптимизм: население закупается товарами для отдыха и запчастями к автомобилям
Минздрав России спрогнозировал, когда коронавирус возьмут под контроль