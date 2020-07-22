2020-07-22T13:37:49+03:00
Общество

Клиники федерального медико-биологического агентства в Красноярске вернулись к плановому приему

Рассказываем, куда и когда можно обращаться
Ася ЖУКОВА
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Клиники федерального медико-биологического агентства в Красноярске вернулись к плановому приему.Клиники федерального медико-биологического агентства в Красноярске вернулись к плановому приему.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Клиники Федерального Сибирского центра ФМБА в Красноярске возобновили плановый прием. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Теперь, согласно приказу министерства здравоохранения края, больных с COVID принимают только в госпитале на Вавилова, 23Б. Общее количество мест для таких пациентов сокращено с 250 до 50.

Но! Вернулись к плановому приему в хирургическом стационаре на Коломенской,26. Сюда могут обращаться для госпитализации по профилям: хирургия, оториноларингология, гинекология, травматология-ортопедия, нейрохирургия, онкология и пластическая хирургия.

С 24 июля открывается дневной лор-стационар. И с 27 июля заработает стоматологическая поликлиника в рамках программы ОМС. А в начале августа намечен прием больных по направлениям «кардиология» и «нейрореабилитация».

И последнее: физиотерапевтическая поликлиника, специализированные центры на Коломенской, 26, центр ядерной медицины, медицинский центр СФУ, а также центр восстановительной медицины на Биатлонной, 25Б по-прежнему продолжают работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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