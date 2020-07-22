22 Июль 2020 2020-07-22T13:09:43+03:00

Проверка показала: летние кафе и террасы в Красноярске работают без нарушений Фото: Мария ЛЕНЦ

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Летние террасы в Красноярске работают без серьезных нарушений, с соблюдением требований мер безопасности. В городе открыты 33 летние веранды и террасы. Ещё 28 площадок откроются в ближайшее время. 22 июля в Центральном районе прошла выездная проверка летних террас кафе и ресторанов. Их здесь 13, большая часть находится на проспекте Мира.

- Открытие террас - компенсация в условиях пандемии и новый опыт для города, - отметил руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский. – Это дает возможность горожанам воспользоваться летними днями, отдохнуть в кафе. И помогает бизнесу, который несет убытки из-за сложившейся ситуации. При открытии учитывается несколько факторов - место, наличие рядом точки общественного питания и соблюдение правил безопасности.

Руководитель Центрального района Вадим Войцеховский сам проверил работу кафеФото: Мария ЛЕНЦ

За соблюдением требований следят сотрудники районной администрации и служба городовых, ежедневно проходят рейды. Серьезных нарушений или штрафов пока нет, только замечания и пожелания.

- Если возникают замечания, то кафе сразу их устраняют. Предприниматели рады возможности возобновить работу и ответственно выполняют все требования, - подчеркнул Вадим Войцеховский.

Напомним, что с 10 июля разрешена работа открытых площадок (веранд, террас) при предприятиях общественного питания – кафе, ресторанах, барах, столовых. Обязательное условие - соблюдение требований указа губернатора: ежедневное измерение температуры тела сотрудников, наличие масок и антисептиков, организация возможности обработки рук для посетителей, расстояние между столами не менее 1,5 метров, ежедневная уборка и дезинфекция, соблюдение социальной дистанции. Также действует запрет на курение кальянов и проведение массовых мероприятий.

Если вы заметили нарушения в работе летних террас в Центральном районе Красноярска, звоните по телефону 227-38-76.

Персонал соблюдает все меры безопасностиФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU