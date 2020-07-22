2020-07-22T12:34:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Врачи красноярской краевой вылетели в Норильск для помощи в борьбе с COVID

Сейчас ситуация в заполярном городе стабилизируется [фото]
Ася ЖУКОВА
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Врачи красноярской краевой вылетели в Норильск для помощи в борьбе с COVID. Фото: Егор Корчагин, фейсбук.Врачи красноярской краевой вылетели в Норильск для помощи в борьбе с COVID. Фото: Егор Корчагин, фейсбук.
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Команда краевой больницы вылетела из Красноярска в Норильск для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил главврач Егор Корчагин.

По словам руководителя больницы, эпидемический подъем в Норильске случился на две недели позже, чем в Красноярске. Это и стало причиной возникновения напряженной ситуации. Несколько дней назад заполярный город прошел пик пандемии, отметил Егор Корчагин: «Было тревожно, когда у людей возникало ощущение, что может не хватить ресурсов».

Но все по-прежнему остается под контролем. Число пациентов, которые нуждаются в медпомощи, резко сократилось. Однако команда краевой все-таки прибыла в Норильск на помощь жителям.

«За два дня мы изучили, как организована помощь пациентам с COVID, взвесили риски и проблемные точки. Двое специалистов, пульмонолог и реаниматолог, останутся в Норильске, чтобы помочь коллегам. Справились с непростой ситуацией на севере края, справимся и здесь!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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