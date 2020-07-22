2020-07-22T12:06:35+03:00
Общество

Пушка на Караульную гору Красноярска пока не вернется

Сейчас все в стадии переговоров
Ася ЖУКОВА
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Пушка на Караульную гору Красноярска пока не вернется.Пушка на Караульную гору Красноярска пока не вернется.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В ближайшее время возвращения сигнальной пушки на Караульную гору Красноярска ждать не стоит. Об этом сообщили ДЕЛА.ru со ссылкой на источник в мэрии.

Напомним, пушку убрали перед новым годом. 16 декабря красноярцы обратили внимание: полдень – а выстрела нет. Такое случилось впервые за 18 лет. Тогда-то и стало известно о том, что орудию требуется ремонт.

Однако вскоре появилась совершенно противоположная информация, что пушку на Караульную гору не вернут. Потому что по распоряжению Министерства обороны ужесточились требования к хранению боеприпасов (эхо взрывов в военной части в Каменке, под Ачинском, в августе 2019 года).

Евгений ГАРИН, директор Военно-инженерного института СФУ прокомментировал тогда «Комсомольской правде – Красноярск»:

- Для города пушка – это имидж и достопримечательность, а для меня она важна для усиления боевой подготовки моих курсантов. Хоть выстрел и производится холостой, но парни получали практический опыт. Нам нужна эта Караульная гора, это такое место, где мы можем отрабатывать ориентирование на местности. Пушку нужно было обслужить – мы это уже сделали, она полностью боеготовая. Для хранения боеприпасов (на Караульной горе, рядом с площадкой – прим. ред.) готово помещение, там полтора метра защитная стена, из них 40 сантиметров песка.

Так что переговоры о возвращении пушки все-таки ведутся. Но точной даты пока никто назвать не может.

ИСТОЧНИК KP.RU

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