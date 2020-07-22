2020-07-22T11:55:40+03:00
Общество

В Красноярске проверили тротуары на доступность для маломобильных людей

Работу дорожных мастеров инспектировали народные контролеры
Полина КУЗНЕЦОВА
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В Красноярске проверили тротуары на доступность для маломобильных людей. Фото: пресс-служба администрации городаВ Красноярске проверили тротуары на доступность для маломобильных людей. Фото: пресс-служба администрации города
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Сегодня, 22 июля, в Красноярске общественники проверили на доступность для пешеходов и маломобильных людей ремонт улицы Судостроительная. Там завершаются работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На всех участках проезжей части и тротуаров готовы общие профили дороги, пешеходных тропинок и тротуаров. Кроме того, перенесены остановки и пешеходные переходы, на спусках к «зебре» оборудован удобный скат с понижением.

Все работы проверяют народные контролеры, как мобильные, так и маломобильные. Отметим, что удобство дорог и тротуаров важно не только для людей, передвигающихся на колясках, но тем, кто везет чемодан на колесах или детскую коляску. Плавные уклоны, отсутствие перепадов на тротуарах и дорогах дают возможность безопасно передвигаться и легко добраться от остановки до магазина или дома.

Работу дорожных мастеров инспектировали народные контролеры. Фото: пресс-служба администрации города

Работу дорожных мастеров инспектировали народные контролеры. Фото: пресс-служба администрации города

- Впечатления от работ на Судостроительной хорошие, - рассказала общественный контролер национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Ольга Шикунова, которая передвигается на коляске. – На остановке бортовые камни выдержаны на уровне 20 сантиметров. Когда в автобусе нужно откинуть площадку для въезда в него коляски, получается комфортный угол наклона. Такой общественный контроль очень важен, потому что мы можем приехать, посмотреть, проверить. Наши пожелания всегда учитывают.

Проверки общественников помогают внести изменения в ход работ, чтобы передвигаться на дорогах и тротуарах было удобно всем.

- Такие встречи для нас полезны, потому что на практике можно выявить, казалось бы, мелочи, - отметил начальник отдела ремонта МКУ «УДИБ» Артемий Алкснис. - Например, здесь на объекте, где еще нет верхнего слоя асфальта, можно что-то демонтировать, доработать с учетом пожеланий контролеров. И подрядчики нас поддерживают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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