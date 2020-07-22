2020-07-22T09:55:42+03:00
Общество

ВТБ помогает бизнесу оптимизировать расходы по картам

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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Владельцам универсальных карт ВТБ стал доступен сервис по установке расходных лимитов. Услуга подключается бесплатно по заявке клиента в офисах банка или через систему дистанционного банковского обслуживания*.

Клиенты ВТБ могут разграничить расходы по карточному счету и устанавливать лимиты по любой из карт, привязанных к нему. Услуга позволяет ограничить сумму снятия наличных, установить ограничения по безналичным операциям в Интернете или в торгово-сервисных предприятиях, карту можно сделать инструментом только для внесения денег на расчетный счет (самоинкассации), установив нулевой лимит по всем операциям перевода и снятия наличных.

- Новый бесплатный сервис по установке лимитов – удобный инструмент, позволяющий клиенту оптимизировать учет за расходованием средств, доступных на карточном счете или по картам сотрудников компании, - отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент ВТБ.

Корпоративные карты помогают быстро и удобно свершать необходимые для развития бизнеса платежи по хозяйственным и представительским расходам как онлайн, так и с использованием терминалов, а также осуществлять самостоятельное инкассирование выручки сразу на расчетный счет.

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