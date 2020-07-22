Появилось видео захвата торговцев оружием в Красноярском крае

22 Июль 2020 2020-07-22T09:01:04+03:00

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Опубликовано видео захвата торговцев оружием и боеприпасами в Красноярске и Железногорске. Операцию задержания провели сотрудники ФСБ и полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Под подозрением пять человек – мужчины от 28 до 58 лет. При обысках у них обнаружили четыре пистолета, больше сотни патронов, пять банок с порохом, комплектующие для изготовления оружия и боеприпасов. Кроме того, в лесу под Железногорском оперативники нашли тайник, а в нем автомат, обрез охотничьего ружья, патроны… Как пояснили эксперты, все оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/791903" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео захвата торговцев оружием и боеприпасами в Красноярске и Железногорске..Видео: пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

- Предварительно установлено: один из задержанных попросил приятеля переделать оружие из охолощенного в боевое, - уточнили в полиции. – Он же помогал искать инструменты и запчасти для этого. А оружейник своими руками переделывал пистолеты, после чего продавал.

Сейчас идет расследование сразу по двум уголовным делам, возбужденным по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» (части 1 и 2). Максимальное наказание по ней – до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU