2020-07-22T08:34:50+03:00
Общество

У Торгашинского хребта в Красноярске прогремят взрывы

Без паники, это плановые работы
Ася ЖУКОВА
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У Торгашинского хребта в Красноярске прогремят взрывы.У Торгашинского хребта в Красноярске прогремят взрывы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В районе Торгашинского хребта в Красноярске сегодня, 22 июля, прогремят взрывы. Об этом предупредили горожан в главном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Красноярска

Работы в карьере месторождения «Торгашинское» намечены с 13 до 16 часов. Жителей правобережья просят сохранят спокойствие, это плановые мероприятия.

КОНКРЕТНО

Внимание! Во время взрывных работ вводится радиус опасной зоны - на расстоянии 550 метров. А также будут подаваться звуковые сигналы.

Значение и порядок сигналов в зоне организации:

- первый «предупредительный» – один долгий сигнал сиреной – при вводе опасной зоны; - второй «боевой» – два долгих сигнала сиреной – перед взрывом; - третий «отбой» – три коротких сигнала сиреной – после завершения взрывных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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