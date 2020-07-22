У Торгашинского хребта в Красноярске прогремят взрывы
В районе Торгашинского хребта в Красноярске сегодня, 22 июля, прогремят взрывы. Об этом предупредили горожан в главном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Красноярска
Работы в карьере месторождения «Торгашинское» намечены с 13 до 16 часов. Жителей правобережья просят сохранят спокойствие, это плановые мероприятия.
КОНКРЕТНО
Внимание! Во время взрывных работ вводится радиус опасной зоны - на расстоянии 550 метров. А также будут подаваться звуковые сигналы.
Значение и порядок сигналов в зоне организации:
- первый «предупредительный» – один долгий сигнал сиреной – при вводе опасной зоны; - второй «боевой» – два долгих сигнала сиреной – перед взрывом; - третий «отбой» – три коротких сигнала сиреной – после завершения взрывных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU