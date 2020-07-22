2020-07-22T08:07:42+03:00
Происшествия

В Красноярском крае задержан водитель, скрывшийся после наезда на ребенка

Ему грозит до пяти лет [видео]
Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае задержан водитель, скрывшийся после наезда на ребенка.В Красноярском крае задержан водитель, скрывшийся после наезда на ребенка.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Абанском районе Красноярского края задержан водитель, скрывшийся после наезда на ребенка. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Все случилось в Абане. 29-летний мужчина, находясь за рулем ВАЗа, по непонятной причине пересек полосу встречного движения и сбил 15-летнюю школьницу, которая шла по противоположной стороне дороги. Девушку с серьезными травмами увезли в больницу, а водитель сбежал.

В Абане Красноярского края водитель ВАЗ сбил 15-летнюю девушку и скрылся.Видео: УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

На его поиски подняли инспекторов района. Через несколько минут после ДТП начальник ГИБДД МО МВД России «Абанский» обнаружил автомобиль, а в нем водителя, причем с признаками опьянения. От медицинского освидетельствования тот отказался наотрез.

На водителя завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», ему грозит до пяти лет. Также составлено несколько административных материалов: за оставление места аварии, отсутствие полиса ОСАГО, документов – на машину и прав, за отказ от освидетельствования и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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