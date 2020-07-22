В Красноярском крае задержан водитель, скрывшийся после наезда на ребенка
В Абанском районе Красноярского края задержан водитель, скрывшийся после наезда на ребенка. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Все случилось в Абане. 29-летний мужчина, находясь за рулем ВАЗа, по непонятной причине пересек полосу встречного движения и сбил 15-летнюю школьницу, которая шла по противоположной стороне дороги. Девушку с серьезными травмами увезли в больницу, а водитель сбежал.
В Абане Красноярского края водитель ВАЗ сбил 15-летнюю девушку и скрылся.Видео: УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник
На его поиски подняли инспекторов района. Через несколько минут после ДТП начальник ГИБДД МО МВД России «Абанский» обнаружил автомобиль, а в нем водителя, причем с признаками опьянения. От медицинского освидетельствования тот отказался наотрез.
На водителя завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», ему грозит до пяти лет. Также составлено несколько административных материалов: за оставление места аварии, отсутствие полиса ОСАГО, документов – на машину и прав, за отказ от освидетельствования и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU