Ковидный госпиталь в кардиоцентре Красноярске закрывается

22 Июль 2020 2020-07-22T07:18:26+03:00

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Инфекционный госпиталь в кардиоцентре Красноярска прекращает работу: в ближайшее время начнется прием профильных больных. Такой приказ был подписан министром здравоохранения края Борисом Немиком.

Сейчас в кардиоцентре проходят лечение 24 человека с подтвержденным диагнозом COVID или подозрением на него. 11 пациентов в реанимации, семь из них на аппаратах искусственной вентиляции легких.

В течение недели больных переведут на долечивание в другие стационары, а выздоровевших выпишут домой. Уже в следующий понедельник, 27 июля, начнется дезинфекция помещений.

По итогу возьмут смывы со всех поверхностей. Если результаты будут отрицательными, можно возобновлять прием пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказал главный врач кардиоцентра Валерий Сакович.

Напомним, кардиоцентр был превращен в ковидный госпиталь 20 мая. За два месяца работы в нем проводили лечение 396 пациентам.

ИСТОЧНИК KP.RU