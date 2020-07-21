2020-07-21T17:13:09+03:00
Общество

Красноярцев приглашают посетить фестиваль граффити

Современные художники отразили свою точку зрения на искусство в городском пространстве
Ольга КОСТИНА
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На левом берегу 17 кубов, а на правом - 8На левом берегу 17 кубов, а на правом - 8Фото: Мария ЛЕНЦ
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Если вы еще не были на масштабном граффити-фестиваль «Street Art Красноярск», то настоятельно рекомендуем посетить это мероприятие.

Экспозиция расположена в живописном месте – на набережной Енисея. Холстами для современных уличных живописцев стали специальные кубические конструкции. На левом берегу 17 кубов, а на правом - 8.

Каждый художник выложился по полной Фото: Мария ЛЕНЦ

Каждый художник выложился по полнойФото: Мария ЛЕНЦ

Организаторы акции обозначили тему события, как «Искусство в городском пространстве». Молодые художники из Красноярска, Кемерово, Новосибирска, Барнаула и других российских городов выложились по полной. Они показали всю степень своего таланта. Картины писались прямо под открытым небом.

Предполагается, что каждая из граней «кубов» отражает персональную точку зрения стрит-арт художника на заявленную тему. 20 художников - 20 мнений.

Это еще отличная фотозона Фото: Мария ЛЕНЦ

Это еще отличная фотозонаФото: Мария ЛЕНЦ

Яркие работы граффитистов – это еще и отличная фотозона. Еще два месяца эти необычные арт-объекты будут радовать горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Красноярцев приглашают посетить фестиваль граффити
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