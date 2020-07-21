Ищут больше месяца: в Красноярске женщина с плохим зрением ушла в магазин и пропала

21 Июль 2020 2020-07-21T09:56:47+03:00

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В Красноярске разыскивается 45-летняя Ольга Орлова. Женщина 19 июня днем ушла из дома (микрорайон Солнечный, ул. Светлова, д. 3 «а») и с тех пор о ее судьбе ничего неизвестно. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили волонтеры группы «Поиск пропавших детей» - Красноярск. За помощью к ним обратились родственники пропавшей. Они сообщили, что Ольга собиралась сходить в магазин, куда она могла направиться дальше, даже не могут представить.

В соцсетях сейчас высказывают различные версии исчезновения женщины:

«В Солнечном очень много бродячих собак, стаями ходят. Как раз по ул. Светлова там рассадник бродячих собак. Очень опасно. Нужно искать в округе, много высокой травы, на гаражах и дачах, где эти безнадзорные животные бегают в поисках пропитания».

Волонтеры и родственники надеются найти Ольгу живой.

Приметы Ольги: рост 160 сантиметров, волосы светлые, глаза голубые.

Особые приметы: родинка над верхней губой, зрение очень плохое, носит линзы.

Была одета: красная куртка, красные спортивные штаны, синие кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам:

8(391) 226-23-59 дежурная часть ОП N 9;

8-950-99-66-066 волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU