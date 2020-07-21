В Красноярске между Николаевским мостом и улицей Дачная сделают лестницу

21 Июль 2020 2020-07-21T09:40:07+03:00

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В Красноярске Николаевский мост и улицу Дачная (в районе дома №27) свяжут между собой лестницей. Об этом сообщают gornovosti.

Почему это так важно? Многие жители микрорайона «Орбита» водят детей в детские сады и школы. Общеобразовательные и дошкольные учреждения расположены так, что приходится переходить через оживленную магистраль на переправе через Енисей. Поэтому необходимо обеспечить стопроцентную безопасность.

К лестнице организуют подходы: обустроят новые газоны и тротуары. Они появятся на верхней точке в микрорайоне «Орбита» и на нижней – в районе надземного пешеходного перехода через Николаевский мост.

Для устройства лестничного схода склон оборудуют водоотводной системой, предусмотрена проектом в этом месте и подпорная стена.

- Работы по устройству лестницы начнутся с момента подписания контракта с подрядчиком, который определиться в результате торгов, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе департамента городского хозяйства. - Сегодня они уже объявлены на федеральной электронной площадке госзакупок. Начальная стоимость контракта – около девяти миллионов рублей.

Закончить работы по оборудованию лестницы планируется в конце октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU