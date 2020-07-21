Tele2 запустил дистрибуцию SIM-карт в крупнейшем российском онлайн-ретейлере

21 Июль 2020 2020-07-21T09:03:13+03:00

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил дистрибуцию SIM-карт в крупнейшем российском онлайн-ретейлере Wildberries. Во время шопинга на Wildberries клиенты могут вместе с другими товарами приобрести самые популярные тарифы Tele2 со скидкой до 34%.

Во время пандемии Tele2 сфокусировалась на развитии цифровых каналов подключения клиентов. С выходом на популярную онлайн-площадку Tele2 расширяет присутствие в цифровых каналах дистрибуции и обеспечивает качественные подключения. Приобретая смартфон или планшет на Wildberries, клиент может сразу выбрать один из самых востребованных тарифов Tele2 по выгодной цене.

Запуск продаж Tele2 на Wildberries стартовал с четырех городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Екатеринбурга. Еженедельно к проекту присоединяются новые регионы, а уже к концу июля комплекты для подключения к Tele2 появятся на площадке онлайн-ретейлера по всей России. Активировать SIM-карту можно самостоятельно с помощью мобильного приложения «Мой Tele2».

Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2:

- В условиях пандемии мы сделали ставку на развитие онлайн-каналов продаж: вывод подключений на Wildberries обусловлен тем, что здесь клиент может одновременно заказать товары из разных категорий, и телеком-продукты не должны быть исключением. Мы готовы присутствовать везде, где клиенту удобно покупать.