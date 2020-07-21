Жительница Абакана заплатила «потомственной ведунье» за снятие порчи 135 тысяч рублей

21 Июль 2020 2020-07-21T08:53:36+03:00

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У 36-летней жительницы Абакана случилась в жизни «черная полоса». И решила женщина, что навели на нее недоброжелатели порчу. Чтобы «снять» наговоры решила обратиться к «потомственной ведунье». Набрала в поисковике нужный запрос и выбрала самое подходящее, на ее взгляд, предложение. Хотя в объявлении не было указано никаких данных, кроме номера телефона.

Гадалка пообещала проверить, наведена ли на женщину порча. Ну и, конечно, вскоре сообщила: срочно нужно лечить! Только предоплата вперед – 18 тысяч рублей. Для убедительности отправляла фотографии «обряда». А потом сообщила, что нужно «поставить защиту», чтобы деньги водились, и здоровье нее подводило. Цена вопроса - 120 тысяч рублей. Уверила, что уже через час все эти вложения вернутся обратно. Женщина поверила и доверилась. Но назад отправленные 117 тысяч рублей не вернулись.

- Когда жительница Абакана вновь позвонила «потомственной ведунье», та сказала, что для «выведения денег из обряда» нужно еще 70 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МВД Хакасии. - Тогда женщина поняла, что попалась на крючок мошенницы и отправилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы. Уже установлено, что номер телефона зарегистрирован в Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU