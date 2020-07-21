В Железногорске полицейский забрался на балкон 83-летней бабушки, чтобы помочь ей вернуться домой
Полицейским в Железногорске пришлось принять участие в настоящей спасательной операции. Видео опубликовано в группе краевой полиции в соцсети.
О помощи сотрудников попросила сама хозяйка квартиры. 83-летняя женщина рассказала, что на входной двери квартиры сломался замок и вернуться домой она не может. Но самое главное: на плите варятся овощи!
- Я только на минуту вышла, хотела посмотреть информацию на двери подъезда, - посетовала Екатерина Кирилловна, - уходя, дверь ключом закрыла, а обратно попасть не могу, боюсь, квартира загорится!
Полицейский помог бабушке попасть домой в Железногорске.ГУ МВД по Красноярскому краю
Полицейские успокоили обеспокоенную старушку. После подъехали на патрульном автомобиле к ее балкону. С крыши служебного УАЗа сержант Вадим Колякин забрался на балкон и зашел в квартиру.
- Выяснилось, что уходя, женщина все-таки выключила плиту, а вот замок не открывался даже изнутри, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Напарник Вадима - полицейский патрульно-постовой службы Дмитрий Иволин нашел и передал ему инструменты, с помощью которых удалось открыть дверь.
Хозяйка квартиры не знала, как и благодарить своих спасителей за помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU