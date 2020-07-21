В Железногорске полицейский забрался на балкон 83-летней бабушки, чтобы помочь ей вернуться домой

21 Июль 2020 2020-07-21T08:18:15+03:00

Женщина оставила ключи дома и вышла в подъезд, а дверь захлопнулась [видео]

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Полицейским в Железногорске пришлось принять участие в настоящей спасательной операции. Видео опубликовано в группе краевой полиции в соцсети.

О помощи сотрудников попросила сама хозяйка квартиры. 83-летняя женщина рассказала, что на входной двери квартиры сломался замок и вернуться домой она не может. Но самое главное: на плите варятся овощи!

- Я только на минуту вышла, хотела посмотреть информацию на двери подъезда, - посетовала Екатерина Кирилловна, - уходя, дверь ключом закрыла, а обратно попасть не могу, боюсь, квартира загорится!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/791630" frameborder="0"></iframe> Полицейский помог бабушке попасть домой в Железногорске.ГУ МВД по Красноярскому краю

Полицейские успокоили обеспокоенную старушку. После подъехали на патрульном автомобиле к ее балкону. С крыши служебного УАЗа сержант Вадим Колякин забрался на балкон и зашел в квартиру.

- Выяснилось, что уходя, женщина все-таки выключила плиту, а вот замок не открывался даже изнутри, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Напарник Вадима - полицейский патрульно-постовой службы Дмитрий Иволин нашел и передал ему инструменты, с помощью которых удалось открыть дверь.

Хозяйка квартиры не знала, как и благодарить своих спасителей за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU