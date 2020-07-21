Выплаты при рождении двух и более детей в Красноярском крае 2020: сколько составляют, кому положены, как получить

21 Июль 2020 2020-07-21T08:35:24+03:00

Рассказываем, как получить выплаты при рождении двух и более детей в 2020 году

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В Красноярском крае, помимо федеральных выплат, семьи с детьми могут рассчитывать на ряд региональных мер социальной поддержки. С 2011 года по инициативе правительства края выплачивается помощь при одновременном рождении двух и более детей.

- В настоящее время данная мера социальной поддержки действует в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», - пояснил «Комсомольской правде» - Красноярск первый заместитель министра социальной политики Красноярского края Денис Голощапов. - Размер единовременной выплаты в 2020 году, например, в Красноярске равен 72916 рублей на каждого ребенка. В северных территориях эта выплата больше, так как применяются районные коэффициенты.

За первые шесть месяцев 2020 года за этой выплатой в Красноярском крае обратились 139 семей, в которых родилось 137 пар двойняшек и две тройни. Общая сумма оказанной материальной помощи - более 20,5 миллионов рублей.

- Для нас стало приятным сюрпризом, что помимо федерального и регионального материнского капитала, мы получим существенную сумму за рождение малышей, - сказала мама троих детей Вера Шапова из Красноярска. У них уже был один сын, а месяц назад родилось еще два сыночка.

Что важно, для получения пособия семье, в которой роились двойняшки или тройняшки, необходимо оформить выплату не позднее шести месяцев с момента рождения детей.

КОНКРЕТНО

Как можно оформить выплату?

- дистанционно через портал Госуслуги;

- лично по предварительной записи через МФЦ;

- территориальные отделения соцзащиты.

ИСТОЧНИК KP.RU