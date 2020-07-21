2020-07-21T06:52:56+03:00
Общество

Дал 5 тысяч: в Красноярске водитель пытался подкупить сотрудников ДПС

Возбуждено уголовное дело [видео]
Ольга КОСТИНА
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Нарушитель предложил вознаграждение дорожным полицейскимНарушитель предложил вознаграждение дорожным полицейскимФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске в отношении водителя возбуждено уголовное дело за попытку дачи подкупить сотрудников ДПС. Об этом сообщили в краевой полиции.

Инцидент произошел на улице Грунтовая в Кировском районе Красноярска. Водителя автомобиля «Toyota» остановили для проверки документов. Выяснилось, что у мужчины закончился срок действия водительского удостоверения. Нарушителя пригласили в патрульный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении. Там он положил под коврик 5 тысяч рублей.

Попытка подкупить полицейских в Красноярске.ГУ МВД по Красноярскому краю

- Сотрудники ГИБДД предупредили мужчину об уголовной ответственности за данное преступление и вызвали на место следственно-оперативную группу, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - В настоящее время в отношении мужчины возбуждено дело по части 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мелкое взяточничество».

Попытка откупиться может обернуться для водителя лишением свободы, максимальное наказание – до одного года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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